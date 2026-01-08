Niedługo wszystkie Twoje wpisy na Wykopie będą przypisane do Twojego nazwiska
EU w tym roku wprowadza EUDI Wallet zgodnie z Agendą 2030, czyli jedno, unijne "źródło prawdy" o tym, kim jesteś, co mówisz, co myślisz, gdzie pracujesz i co kupujesz. Ten cyfrowy paszport tożsamości będzie obligatoryjny dla pracodawców, platformy online, banków i urzędów. To koniec anonimowości.123_
Komentarze (256)
Na razie wychodzi, że wszyscy powinniście siedzieć.
Idiokracja
@Eviixoxoxo: ¯\(ツ)/¯
Jawna manipulacja:
EUDI