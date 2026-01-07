ZUS będzie mógł kontrolować zasadność L4 nawet po zakończeniu choroby.
Od stycznia 2026 roku polski system ubezpieczeń społecznych odchodzi od sztywnego, zerojedynkowego postrzegania niezdolności do pracy. Nowelizacja przepisów stanowi próbę dostosowania prawa do realiów współczesnego rynku pracy.Zmiany te, choć wprowadzają szereg ułatwień, niosą ze sobą również ryzykoStopa_Szopa
@fux0cit: I odsetki.
no patrz przecież to zupełnie jak propozycja tutaj - podważają już wydane zwolnienie które odbębniłeś, i pewnie hajsy też będzie trzeba zwracać natychmiast bo już widzę jak ZUS będzie szedł z tym do sądu zamiast po prostu wylepić nakaz zapłaty
Przecież wyłudzanie L4 kosztuje WAS wszystkich po kieszeni, tak trudno to zrozumieć?
Nie no, zapomniałem, że branie lewego L4 jest znormalizowane, a żeby sie temu przeciwstawić trzeba by było najpierw wyjść przed szereg, mieć jaja i nie być krótkowzrocznym debilem. No ale odpowiedzialność społeczna to giejowski wymysł lewaków.
@guilmonn: Moja mama po operacji kręgosłupa, gdzie nie mogła chodzić przez pół roku, miała kontrolę średnio co 2-3 tygodnie.
Sąsiad menel, co L4 ma 99% czasu na g---o rzeczy, nie miał kontroli nigdy.
Trzeba zacząć im za to dziękować przy sondażach i urnach, rozliczać, a nie zrzucać na krainę. Tylko wtedy zaczną działać inaczej, albo
Hahaah. Dobre. Samotny facet czy kobieta będąc na l4 będzie musiała sobie szukać pomocy do zakupów, aby nie stracić zasiłku. Kto ma za takie osoby robić zakupy?
Najlepsze jest to, że ktoś wrocil już do pracy po l4, a tu nagle informacja, że musi oddać za l4 bo jednak poszedł kupić sobie jedzenie.
Rozumiem przyczepianie się gdy w tych
@KakaowyTaboret: Nie dezynfekujesz, minimalne stężenie etanolu likwidujące część drobnoustrojów to 60%, zalecane 80%.
I to nie jest problem, że ktoś przez 40 lat płaci składki emerytalne, a gdy umiera to kasa przeznaczona na jego emeryturę magicznie znika.
A jak ci sie trafi wczesniak gdzie na intensywna terapię musi trafic to 150k+ miesiecznie wychodzi
To jest jeden przyklad
