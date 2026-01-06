Tiaaaaa cudowne terminy.

Szukałem opcji na usunięcie polipa z nosa, normalnie terminy na rok/dwa do przodu, wg super obietnic terminy w jednym z miejsc w ciągu tygodnia. No to super, umawiam się telefonicznie, wsiadam i jadę 200 km. A na miejscu co? Owszem, termin zgodnie z planem ale to tylko termin wstępnej konsultacji. Faktyczny termin tylko na 22 miesiące później.