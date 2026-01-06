Mapa terminów u specjalistów w ramachNFZ
Strona bazuje na danych z NFZ i pomaga w znalezieniu najszybszego terminu wizyty u specjalisty. Dużo lepsze niż to co udostępnia NFZray7
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Strona bazuje na danych z NFZ i pomaga w znalezieniu najszybszego terminu wizyty u specjalisty. Dużo lepsze niż to co udostępnia NFZray7
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (33)
najlepsze
Szukałem opcji na usunięcie polipa z nosa, normalnie terminy na rok/dwa do przodu, wg super obietnic terminy w jednym z miejsc w ciągu tygodnia. No to super, umawiam się telefonicznie, wsiadam i jadę 200 km. A na miejscu co? Owszem, termin zgodnie z planem ale to tylko termin wstępnej konsultacji. Faktyczny termin tylko na 22 miesiące później.
Też mnie tak raz "wydymali" ale jakaś babeczka po miesiącu odpisała że ich wyprostowała.
Warto próbować żeby wszystkim było troszkę lepiej ;)
@zwirz: zgłaszać do nfz, aktualizacja terminarzy wysyła się codziennie w nocy z każdej placówki, co najwyżej możesz mieć 2-3 tyg inny termin jak np w 1 dzien zarejestrowali dużo osób a lekarz przyjmuje 1x w tyg. (zawsze trzeba patrzeć na terminarzu nfz kiedy taki termin
Znalazłem, tam swoją przychodnie gdzie chodzę do pulmonologa i dane się nie pokrywają, a dzwoniłem w poniedziałek- wczoraj było wolne
Brak informacji kiedy termin np 27.01.2026 był wolny.
w tym wypadku termin 27 był wolny na dzień 02.01.2026 (wtedy się wysłały te dane) a minęły już 2 dni robocze, więc wiadomym jest, że jeśli rejestrowali to jak pacjent zadzwoni z "rykiem" że jemu na stronie pokazywało 27.01.2026 a pani mu zaproponuje np 08.02.2026 to będzie znowu