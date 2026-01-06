Padł rekord ceny miedzi. Pierwszy raz przekroczyła 13 tys. USD za tonę
Miedź osiągnęła w poniedziałek rekordową cenę na giełdzie metali w Londynie. Popyt wynika z utrzymujących się obaw o podaż, a także większej skłonności inwestorów do ryzyka, informuje Bloomberg.Poludnik20
@xpear: chcącemu nie dzieje sie krzywda
@xpear: Europa ma ich więcej z tego co pamiętam
Z drugiej strony - czy te 200 zł na 100 metrach przewodu to jest taka tragedia w kontekście innych kosztów budowy czy modernizacji? Gorzej po kieszeni daje chociażby dwukrotny wzrost kosztów usług w tym samym okresie. Dwa krążki to 400 zł ekstra, droższy czas elektryka to dodatkowe tysiące. ( ͡° ʖ̯ ͡°)