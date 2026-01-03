Jedna trzecia dochodów rolników w Polsce to dopłaty
Niemal 89 proc. gospodarstw domowych rolników osiąga dochody, jednak pochodzą one nie tylko z produkcji rolnej. Zyski przynoszą także różne dopłaty i praca zarobkowa wynika z raportu poświęconego kolejnej edycji badania Polska wieś i rolnictwo 2025.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
@Blaskun: Zaczyna? Przecież od wielu lat to jedna z bardziej znienawidzonych grup społecznych. Głównie za roszczeniowość
Wg tego co podałeś 356€ (to akurat prawda) to wychodzi 1500 zł, czyli jednak mają taniej.
Siejesz dezinformację. Należysz do tych co za wszelką cenę chcą oczerniać rolników?
W zamian w ramach zdrowej konkurencji wprowadźmy cła wyrównawcze za unijne debilizmy drastycznie podrażające koszty produkcji, jakich rolnicy poza unijni nie ponoszą. Sprawdzajmy 100% sprowadzanej żywności pod kątem chemii.