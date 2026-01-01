Prześladowana Daria - jest przełom w sprawie!
Jeszcze chwilę temu szkoła groziła rodzicom pozwami i żądała gigantycznych pieniędzy za "naruszenie renomy". Jednak presja ma sens i mamy piękny zwrot akcji. Policja, prokuratura i kuratorium "skłoniły dyrekcję do refleksji" xD Dyra Marzenka z miniaturki ma bardzo ciepło w nowym roku :DBuckshot_00
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
@donatien-de-sade: to może rozgłos też dla poglosek wg których to ta uczennica prześladowała kogoś wcześniej i koledzy ofiary odwrócili role?
@chodznapole: Samosąd nie jest rozwiązaniem w państwie prawa, jeśli ona prześladowała rówieśników to trzeba było zwrócić uwagę odpowiednich służb a nie odpowiadać przemocą, tak działa cywilizacja.
Bogata młoda ukrainka która uważała się za lepszą od innych, wyśmiewała wygląd innych uczniów a gdy ci jej odpowiedzieli to zagrała kartę ofiary.
Mamusiła zaczęła nagabywać uczniów i dyrekcję do tego wysłała z nią do szkoły ochroniarza XD
Dzieciaki miały jeszcze większą z niej bekę.
Karta ofiary nie pomogła to weszła karta ksenofobii i ruskich onuc.
Wątpię aby sprawa była zero jedynkowa.