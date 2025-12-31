Posłowie chcą, by z Polski startowały rakiety w kosmos. Wskazują miejsce
Grupa posłów z Pomorza skierowała do Ministerstwa Obrony Narodowej interpelację w sprawie budowy kosmodromu w Ustce koło Słupska (woj. pomorskie). Miejscowy poligon wojskowy, dzięki strefie lotów bez ograniczeń wysokości i dostępowi do bezpiecznego akwenu morskiego, idealnie się do tego nadrybak_fischermann
Zakopane!
Zakopane!
@yy4Olo: Platforma będzie na szycie Giewontu
To nie ma znaczenia. Wysyłać rakiety można z każdego miejsca na Ziemi.
Nie robi się tego z jednego głównego powodu. Potrzeba na to więcej paliwa niż gdy rakieta startuje z równika.
Dlatego kosmodromy robi się jak najbliżej niego.Podobnie też wystrzeliwuje się rakiety na wschód.
Nie,że na zachód nie można. Tylko zysk z takiego kierunku jest większy.
Można kosmodrom i pod Łodzią zrobić. A rakiety wysyłać nad Niemcami.Trzeba tylko zaprojektować