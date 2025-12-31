I po co te heheszki ? Te ironie? Ja wiem że jak sie czyta że poslowie maja jakiś pomysl to sie czasami noz sam otwiera ale w budowie tego typu kosmodromu nie ma nic glupiego. Ostatnio zaczynamy (jako kraj) w koncu cos cokolwiek dzialac w kosmosie i od strony publicznej i prywatnej*, a tu chodzi tak na prawde o wydzielenie terenu, przygotowanie paru baraków i pewnie ulatwienie udostepniania poligonu firmom jak SpaceForest. Pokaż całość