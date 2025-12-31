Mirki mam dylemat którego wybrać...Ale chyba nie opłaca się do tych 700zł dopłacać bo chłop jest w trakcie specjalizacji dopiero..co nie?
Wybrać psychiatrę dziecięcego za 580zł czy 700zł?
Mirki mam dylemat którego wybrać...Ale chyba nie opłaca się do tych 700zł dopłacać bo chłop jest w trakcie specjalizacji dopiero..co nie?NiezlyJestes
- #
- #
- #
- #
- #
- 95
- Odpowiedz
Komentarze (95)
najlepsze
Pamiętaj zdrowie dziecka jest bezcenne.
70k miesięcznie, to przecież nie sa godne warunki dla lekarzy, przecież w publicznej służbie zdrowia mają 100k
@P-v-E: to, klasyczne kwitowe. Płacenie prawnikom, czy lekarzom za to, że mają dostęp do kwitologii.
Kwitologii, która w 2026 nie powinna przypominać już tej z 1980 roku...
1. Bez specjalizacji i doświadczenia? Poszukaj jakiegoś starszego gościa, który już pracuje z 10 lat w zawodzie.
2. 700 za wizytę? WTF? Gdzie mieszkasz? W moim prowincjonalnym mieście to 200 zł.
Po za tym to Lekarzom się należą podwyżki bo oni tacy biedni są... ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Im się te pieniądze po prostu należą!! Wiecie że oni musieli na studiach się dużo uczyć?!! Na innych studiach czegoś takiego na pewno nie ma!
xDDD
@zielono_mam_w_glowie: Dzis bylem w przychodni i pytam na kiedy maja terminy, bo kogos z rodziny zapisalbym (kontrolnie). To mila pani w recepcji powiedziala mi, ze zapisuja juz na grudzien. Chwila konsternacji...