Oj tam oj tam, to tylko 700 PLN za głowę! ( obłożenie mają spore, Polska bije rekordy jeśli chodzi o problemy psychiczne u dzieci).

Po za tym to Lekarzom się należą podwyżki bo oni tacy biedni są... ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )



Im się te pieniądze po prostu należą!! Wiecie że oni musieli na studiach się dużo uczyć?!! Na innych studiach czegoś takiego na pewno nie ma!

xDDD