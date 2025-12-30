Ogromny sukces

to będzie jak nie będą ludzie umierali z powodu długiego czekania na rozszerzoną diagnostykę, wizytę u specjalisty nieprywatną

to będzie jak zbliżymy się poziomem opieki medycznej do choćby skandynawii nie tylko zarobkami co ma już miejsce.



to jest ciekawostka a nie sukces dla każdego płatnika nfz, Mnie, Ciebie i tamtego.