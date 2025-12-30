To pierwszy taki zabieg w Polsce. Ogromny sukces lekarzy z Gliwic
Lekarze z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg endoskopowej mastektomii z jednoczasową mikrochirurgiczną rekonstrukcją całej p----i, wykorzystując do tego własne tkanki pacjentki. 42-letnia kobieta po operacji została wypisana do domu z jedynie [...]Bobito
Komentarze (24)
najlepsze
@CounterQuake: A czym była pacjentka, robocopem? :P
@85CmCCd5nK: Nie wiem czy lepszych, ale na pewno jednych z najdroższych.
taki system
Ty wiesz na czym polega postęp w medycynie? Dzisiaj to jest pierś. Może kiedyś kawałek twarzy.
A co do tego konkretnej sytuacji to gdybyś Ty był pacjentem to bym się sekundy nie zastanawiał czy robić czary mary żebyś miał czym sikać czy ciąć ile się da, żebyś sobie po kilku miesiącach rurkę wstawił.
to będzie jak nie będą ludzie umierali z powodu długiego czekania na rozszerzoną diagnostykę, wizytę u specjalisty nieprywatną
Ogromny sukces
to będzie jak zbliżymy się poziomem opieki medycznej do choćby skandynawii nie tylko zarobkami co ma już miejsce.
to jest ciekawostka a nie sukces dla każdego płatnika nfz, Mnie, Ciebie i tamtego.
Wymoczek na b2b w jermefie co może zrobić?
Ano to!
Myślałem, że dzisiaj już nic głupszego nie przeczytam.
Nie dziękuję.