Dodam fun fact. Ci wszyscy z tego filmiku przyjeżdżają załatwić sprawę w wydziale komunikacji. W tym samym wydziale w którym jest się raz na ruski rok. W tym samym wydziale w którym obowiązują tylko i wyłącznie wizyty umówione na ustalona godzinę. W tym samym wydziale przy którym jest płatny parking a zamknięcie całej sprawy to 6zl. Nigdy by nie przyszło mi by do głowy zniżać się do takiego poziomu za te parę Pokaż całość