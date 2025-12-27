Polska dwóch prędkości. Rosnące aglomeracje i zanikająca prowincja.
Depopulacja nie jest już odległą wizją a staje się faktem. Co ważne z perspektywy rynku mieszkaniowego jej skutki uderzają w różne regiony z zupełnie inną siłą. W tym właśnie momencie wyłania się historia Polski dwóch prędkości kraju, w którym jedne miejsca przyciągają ludzi i kapitał, a inne znikSilesianPill
Komentarze (41)
Jak ktoś będzie miał dosyć zgiełku miasta to przenisie się do jakiejś wsi-sypialni w obrębie aglomeracji, a nie na peryferia, gdzie ostatni gasi światło.
Z drugiej strony prowincja po prostu znika w oczach. To tam nieruchomości staną się w końcu niesprzedawalne, bo nikt nie zainwestuje w miejscach, gdzie