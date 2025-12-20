Cześć Od jakiegoś czasu hobbystycznie pracuję przy stronie z prostymi kalkulatorami online. Bez rejestracji, bez paywalla, bez zbierania danych — po prostu narzędzia, z których sam chciałem korzystać. Na tą chwilę gotowych jest 50 kalkulatorów z różnych dziedzin.
Na stronie są m.in.: – kalkulator zużycia energii i kosztu prądu – kalkulator lokaty bankowej (z Belką) – przelicznik walut oparty na kursach NBP – oraz kilkadziesiąt innych prostych kalkulatorów do codziennych obliczeń
Starałem się, żeby wszystko było możliwie czytelne i „na szybko”, bez przeklikiwania się przez reklamy. Jeśli ktoś ma chwilę i chce zerknąć albo podpowiedzieć, co można poprawić / dodać — będę wdzięczny za feedback.
Może komuś się akurat przyda
Komentarze (32)
Ewentualnie written in rust xD
Nie żebym krytykował bo sam nadużywam ale za kilka lat ludzie nie będą potrafili się wysłowić bez ChataGPT. Czy język będzie jeszcze potrzebny? Czego warto się teraz uczyć? Przecież taki proste obliczenia to też zrobi ChatGPT.
nomen omen kalkulatora nie spowidował, że nikt liczyć nie umie
narzędzie to narzędzie, raczej powoduje powstanie nowych kompetencji, bo narzędzie trzeba umieć używać
jeśli umieją go szybko znaleźć, to po co pamiętać? jak często go potrzebujesz?
Z tego co widzę, to wysyłamy request na php, żeby wynik obliczył serwer.
W obecnych czasach mamy urządzenia na tyle wydajne, że nie potrzebujemy serwera do obliczeń (może chciałeś po prostu poćwiczyć php?).
Lepiej by było gdyby to była statyczna strona PWA dostępna offline, wtedy użytkownik może korzystać z kalkulatorów nawet bez neta, będąc niezależnym od twojego serwera.
Widzę, też, że masz blokadę z limitem wykonywanych obliczeń. Pewnie to żeby nie obciążać serwera?