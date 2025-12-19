Ale wiecie, że lwia część z tego 1,5 miliona nie chce ochrony kodeksu pracy, bo świetnie sobie radzi na swoim? Ja sama prowadzę treningi personalne na własnej działalności i nie zamieniłabym tego na etat za żadne skarby. Nie chcę umowy o pracę, tak ciężko to pojąć pazernemu rządowi, który chce zabrać Polakom jeszcze więcej pieniędzy i przeznaczyć na tępą propagandę TVP, a to co zostanie rozkraść? Jak brakuje na chore dzieci to Pokaż całość