Padł kolejny rekord na rynku pracy. 1,5 mln ludzi bez ochrony Kodeksu pracy
Na rynku pracy padł kolejny rekord. Tym razem dotyczy on form zatrudnienia. Na koniec II kwartału 2025 roku w Polsce wyłącznie na zleceniu i umowach pokrewnych pracowało blisko 1,5 mln ludzi. Najwięcej odkąd GUS publikuje o tym dane.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 80
- Odpowiedz
Komentarze (80)
najlepsze
Ale chcącemu nie dzieje sie krzywda.
Cyk urlop okazjonalny, cyk ojcowski, cyk L4 na opieke na zone 2 tygodnie bo byla w ciazy, cyk 26 dni urlopu, cyk 2 dni opieki na dziecko 100% platne
A jak jestes po 50 to uop tymbardziej szczegolnie jak musisz isc na L4 na rok czy cos
@NPC2137: Oczywiście liczymy, że w granicach prawa
Więc po co państwo chce się pchać między wódkę a zakąskę jak myślicie ?
bo kasę trzeba ściągnąć!
To się liczy a nie dobro pracownika