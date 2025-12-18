Rozwijał technologię, która "zmieni bieg historii ludzkości". Został zastrzelony
Nie żyje Nuno Loureiro, dyrektor Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji MIT. Naukowiec pracował nad fuzją jądrową, podkreślał także, że badana przez niego "energia syntezy jądrowej zmieni bieg historii ludzkości"motvik
Japonia jest dziś jednym z bardziej aktywnych graczy w badaniach nad fuzją jądrową, rozwijając równolegle duży tokamak z UE (JT‑60SA) oraz nowy prywatny projekt FAST, a także silną szkołę fuzji laserowej w Osace.
Tokamak JT‑60SA (EU–Japonia)
JT‑60SA to największy obecnie działający tokamak na świecie, wspólny projekt Unii Europejskiej i Japonii, zlokalizowany w Naka koło Tokio.
Maszyna osiągnęła pierwszą plazmę pod koniec 2023 r. i
-wiedzacy za dużo naukowiec chce zmienić miejsce zatrudnienia= dead
-wiedzacy za dużo naukowiec po cichu wynosi informacje których nie powinien= dead
-odkryl coś coci bardzo zagraża i chcesz wysłać jego kolegom sygnał (naciągane ale zwróć uwagę że od polonowo/neurotoksynowych herbatek liczba głośnych rosyjskich wycieków mocno spadła wiec w pewnych okolicznościach bywa
Ale samego Centrum Nauki o Plazmie chyba nie zamkną?
Chain Reaction: https://www.youtube.com/watch?v=qBvBOZl6wzw
The Saint: https://www.youtube.com/watch?v=HBJjJ2jQRgs
https://www.youtube.com/watch?v=M7VlRUQlvXo