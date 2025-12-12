UE nałoży cło na małe paczki z Chin. Ucierpią Temu, Shein i konsumenci
Ministrowie finansów UE zgodzili się w piątek nałożyć cło (nazywane też specjalnym podatkiem) w wysokości 3 euro na małe paczki z Chin (do 150 euro wartości). "UE zgadza się na podatek od małych paczek w wysokości trzech euro, aby zatrzymać zalew tanich towarów z Chin" - komentuje AFP.motvik
Sprzedawca pakuje go w lekką kopertę i wysyła z magazynu gdzieś pod Shenzhen. Paczka trafia na lotnisko, przechodzi chińską odprawę eksportową i leci w stronę Europy.
Samolot ląduje nie w Polsce, ale w Niemczech — w Lipsku, jednym z największych europejskich hubów DHL.
I to właśnie tam dzieje się najważniejszy moment dla mojego portfela: tam paczka wjeżdża do Unii Europejskiej, więc niemiecki urząd
@WykoZakop: Dokładnie, a poszedłbyś do lokalnego Action/Dealsa/Pepco/TEDI, kupił kabelek za 7 zł i nie dość że VAT wpłynąłby do Polski, pieniądze zostały by w UE to jeszcze Polak miałby prace. Ale po co, lepiej dawać zarabiać szmernamy platformom, wspierać komunistyczne Chiny i dawać zarobić niemieckim hubom logistycznym.
Czemuś Polaku biedny? Boś głupi
Stracimy jak zwykle my bo będzie taka paczuszka szła dłużej.
Centralne sterowanie w pełnej okazałości.