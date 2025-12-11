Nie wiedział o romansie żony z sąsiadem. Wychowywał jego dziecko!!
Marek Jackowski był współzałożycielem jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka Maanam.L0GIN1
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Marek Jackowski był współzałożycielem jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka Maanam.L0GIN1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (88)
najlepsze
Ale w tym kraju na to nie licz.
Romans prawem każdej kobiety! #przemocmaplec #pdk
Aby nie bylo problemu ze pietnujemy czesc kobiet to badanie byloby wydawane WSZYSTKIM
@mindy-moo: a co tu więcej pisać? Ku@#ła się na potęgę gdzie popadnie i z kim popadnie. Ćpanie, alko w dodatku za nic miała, że krzywdziła inne osoby (głównie męża). Dla niej liczyło się tylko zaspokojenie jej własnych potrzeb.
@wiechu90: Rozwiódł się w 84.
na tej leżance to pół Polski chyba leżało xD