Wściekli rolnicy zablokowali lotnisko na Krecie. Rzucali kamieniami.
Przez kraj przetoczyła się fala demonstracji, podczas których m.in. zablokowano wiele dróg oraz zniszczono policyjne wozy. Poniedziałkowe protesty to pokłosie opóźnień w wypłatach dotacji Unii Europejskiej dla rolników.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
No tak, a poza tym są też pewnie zwolennikami wyjścia z UE.
W Polsce raczej to nie jest już możliwe bo bez numeru gospodarstwa nie złożysz wniosku, a jak ktoś się w to bawił to raczej tylko składając
@wojtoon: Dealerom AGCO też zarzuty przedstawili. Wcześniej węszyli też w grupie CNH. Ta patologia powinna być zlikwidowana.
Cenniki ustala importer i to co negocjujesz to nieco mniejsza marża. Więc czy u kogoś dostaniesz tysiąc złotych czy tysiąc sto to często jest promil w stosunku do ceny maszyny bo wszystkie zapytania ofertowe w szczególności na większe sprzęty (kombajny, większe ciągniki,
Tam zlikwidowano instytucje odpowiedzialną za cała polityke rolną odpowiednik naszej ARIMR bo robili takie wałki że nie było innego wyjścia i zrobił sie kompletny b----l...
- To przez protesty rolników.