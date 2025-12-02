Dla mnie jest tylko dziwne że w polsce chroni się zwierzęta które u nas nie występują, podczas gdy kraje w których one żyją, mają na wszystko wywalone. Przykład: w usa możesz sobie ustrzelić krokodyla i mieć z niego buty, bo jest traktowany jak szkodnik, a u nas wjeżdżając w tych butach do polski z automatu podpadasz pod paragraf.