Kolejna "antymyśliwska" ustawa w Sejmie. Cel: Zakaz importu trofeów zwierzęcych
W tym tygodniu do Sejmu trafi poselski projekt ustawy o zakazie importu trofeów myśliwskich z gatunków zagrożonychrybak_fischermann
Całe trofea krytycznych gatunków jak słoń czy nosorożec mają oznaczenie nadawane na mocy ustaw ONZ (!) oraz nakładają zakazy np. zbywania trofeum poza celami naukowymi (i tak za pozwoleniem).
@Rysiowata: Najbardziej oberwie producent, nie klient. Legalnie (czyli stary i chory, co i tak by się "do wiosny" sam przewrócił) upolowany zasila budżet tych co populacją się opiekują.
Ciekawostka z trofeistyki: Przed II WŚ na dziesięć największych oręży dzików na świecie sześć było upolowanych na terenie Polski (w tym pierwsze trzy miejsca).
Wystarczy catch and release.
Zrozumiem zmniejszanie pogłowia.
Rozumiem tych co jeszcze lubią zjeść co złapią/upolują.
Ale trofea dla trofeów ? Nie swoje, tylko kupione ?
Żałość i napędzanie koniunktury tych co wywalą mięso i wyślą umowne