Dla wszystkich fanów przyjęcia EUR
Czyli jak rezerwy nie są już rezerwami państwa, a rezerwami kontrolowanymi przez EBC na potrzeby stabilności waluty.malani
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Czyli jak rezerwy nie są już rezerwami państwa, a rezerwami kontrolowanymi przez EBC na potrzeby stabilności waluty.malani
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (50)
najlepsze
@eko-port-karnowski: co to znaczy?
celów dla nas bardzo wrogich.
Tak z pamięci na tym się opierałem. Zawsze byłem za euro, a w czasie wyborów prezydenckich Bartoszewicz, w końcu ekonomista, mówił że przede wszystkim polska złotówka. Spytałem go czemu bronić złotówki skoro kredyty najdroższe w UE, Putin pierdnie to kurs leci na łeb na szyję, etc. Odpowiedział że KNF powinien rozbić zmowę banków by kredyty były tańsze. W pewnym sensie mu wierzę bo jak na tym obrazku Łotwa, mimo
Ja jestem team PLN, chociaż widzę też plusy po drugiej stronie.
Tak sprawdziłem na szybko, że w Estonia da się wziąć kredyt gotówkowy na 5%. W Polsce jest drożej.
Powstanie FEDu jest dziwnie zbieżne z wymieraniem Białych Ludzi (tak, wiem że post jest o EBC, ale mają podobieństwa). Chwile po 1913 powstał komunizm w Rosji ze swoimi 80mln zamordowanych Białych Ludzi, wybuchła 1WŚ (praktycznie wszystkie ofiary to Biali Ludzie), potem 2WŚ (znowu Biali Ludzie poza Chińczykami), a od likwidacji standardu złota cichutka równia pochyła - ALE tylko wśród Białych Ludzi. W chwili gdy powstawał FED ponad połowa świata była w