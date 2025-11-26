Masz wierzyć, że brakuje mieszkań. A dane mówią coś zupełnie innego
Deweloperzy woleliby, żebyś tego nie zobaczył. Politycy udają, że problemu nie ma. Media powtarzają narrację, którą ktoś im bardzo chętnie podsuwa. A tymczasem w Polsce stoi nawet 2 miliony pustych mieszkań, a w samej tylko Warszawie prawie 100 tysięcy lokali świeci pustkami.Trelik
To samo robią większe firmy wynajmujące. Najgorzej mają ci, co mają te 1-2 mieszkania na wynajem. I państwo ma ich w dupie, im jak przestaną płacić,
jedyne co trzyma ceny mieszkań to brak podatku katastralnego, ludzie skupują z rynku, trzymają jako lokaty "bo musi wzrosnąć" i sztucznie przez to windują ceny, wszystko się kręci dopóki nie pęknie bańka jak w Chinach i się okaże że nie ma popytu na te wszystkie zachomikowane "inwestycje"
sytuację trochę ratuje fakt że polska powiatowa wymiera 20x szybciej niż duże
co zauwazylem:
- kazdy wystawia mieszkanie XD bo ktos cos slyszal i dziadki co maja mieszkania urzadzane w latach 80tych wystawiaja w tych samych cenach co sasiad z remontem z 2010 XD
- agenci sa jacys zestresowani, przy kazdej rozmowie slysze 'jesli jeszcze dostepny' 'sprawdze czy jeszcze jest' 'ok zobacze czy to jeszcze aktualne'
umawiam sie na konkretny dzien i godzine, jak agentowi nie
@CzlowiekRakieta37: Argument równi pochyłej nie należy do racjonalnych. Gdybyś jeszcze w skrajności nie popadł, to może bym się nawet zgodził, a tak to sam pokazujesz, że wychodzisz z pozycji już z góry określonej mentalności. Jeśli najdzie ich ochota, aby w tym kierunku pójść, to po prostu podniosą już istniejące opodatkowanie, żadnych katastratów nie potrzeba.