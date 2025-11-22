Pokaż całość

Będę adwokatem diabła. Męskie firmy częściej oparte są na współzawodnictwie, ale to kobiece są prawdziwymi dżunglami, nawet tam, gdzie przynajmniej w teorii, należy opierać się na współpracy. Klany, psiapsióły, wojna psychologiczna, mściwość.Co oczywiście nie zmienia ogólnie trudnej sytuacji mężczyzn, którzy częściej giną w pracy bo częściej wykonują prace związane z większym ryzykiem uszczerbku na zdrowiu. Częściej też są samotni bo tylko samiec alfa może dostąpić zaszczytu związku lub pokrycia.