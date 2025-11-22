48% mężczyzn w Polsce żyje w przewlekłym stresie.
48% mężczyzn w Polsce żyje w przewlekłym stresie, od co najmniej sześciu miesięcy martwiąc się o swoje życie prywatne wynika z najnowszego badania Huawei CBG Polska. Podsumowano, co najbardziej trapi Polaków.gerwazy-oko
Komentarze (25)
najlepsze
1. Kobiety.
2. Praca.
3. Problemy finansowe.
4. Choroba.
5. Państwo Polskie.
Będę adwokatem diabła. Męskie firmy częściej oparte są na współzawodnictwie, ale to kobiece są prawdziwymi dżunglami, nawet tam, gdzie przynajmniej w teorii, należy opierać się na współpracy. Klany, psiapsióły, wojna psychologiczna, mściwość.
Co oczywiście nie zmienia ogólnie trudnej sytuacji mężczyzn, którzy częściej giną w pracy bo częściej wykonują prace związane z większym ryzykiem uszczerbku na zdrowiu. Częściej też są samotni bo tylko samiec alfa może dostąpić zaszczytu związku lub pokrycia.
-Zero stabilności zatrudnienia na B2B
-Bycie poganianym w sprintach
-Praca z pasjonatami, którzy zaniżają estymaty podczas Sprint Planningu i dop*rdalają się do wszystkiego podczas Code Review
-Kredyty i leasingi pod korek
-Ulana bezrobotna żona "zarządzająca" wspólnym majątkiem