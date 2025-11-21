Ucieczka kobiet i miasta bez młodych ludzi. Demograficzny dramat w Polsce
Pięć dużych ośrodków miejskich wysysa młodych z mniejszych miast. Zabierają z regionów to, co najlepsze - siłę młodych,svtb
Komentarze (225)
najlepsze
Tu 24, tam 24... czyli jest upragnione równouprawnienie!
Takie rzeczy może w Afryce, ale w Polsce? Nie możliwe.
Jesteśmy 20 gospodarką świata, a na świecie jest 195 państw, jesteśmy w elicie, większość świata nam zazdrości dobrobytu.
@polakpatriota2137: Statystyki dla Niemiec: https://www.destatis.de/EN/Themes/Labour/Labour-Market/Employment/Tables/commuter-1.html?utm_source=chatgpt.com
Statystyki dla Francji: https://www.insee.fr/en/statistiques/7631464?utm_source=chatgpt.com
https://reflexscience.univ-gustave-eiffel.fr/en/read/articles/commuting-between-cities-an-overlooked-aspect-of-mobility?utm_source=chatgpt.com
Podsumowując, mijasz się z prawdą.
Dlatego życie w takim miejscu nie przynosi żadnych nadziei, bo młody człowiek mając w perspektywie dymać za minimum w lokalnej fabryce gówna i smrodu do końca życia woli jednak w większym mieście mieć możliwość
@Jarkendarion: Tak. Znowu ktoś próbuje łączyć niską dzietność z brakiem mieszkań. Temat wałkowany i wyjaśniany tysiące razy, ale ktoś nadal w swej dziecięcej naiwności myśli, że więcej mieszkań i pracy = więcej dzieci. Bzdura.
Jest nim, zbudowanie szybkiej infrastruktury komunikacyjnej łączącej mniejsze ośrodki z większymi.
Wówczas można żyć na "prowincji" i pracować w mieście.
Trochę jak pierwotna koncepcja CPK...
Znam dziesiątki ludzi którzy całe życie w ten sposób dojeżdżają do pracy.
Z resztą w wielkich miastach godzina w korkach w jedną stronę i godzina w korkach w drugą stronę to norma.
Jeśli masz lepszy pomysł to dawaj. A jak nie masz to co ? Mamy się wszyscy rozpłakać nad losem?
w miescie jak nie masz swojego mieszaknia auta i dobrej pracy to mozesz zapomniec o dziewczynach.
Do tego jjest w miescie duza konkurencja i musisz jak chcesz