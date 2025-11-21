Nie będzie górnej granicy zarobków lekarzy na kontraktach. Minister zdrowia wyco
Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej Ministerstwo Zdrowia wycofało się z pomysłu nałożenia górnego limitu wynagrodzeńYolooo
Komentarze (32)
A jaki ma zespół lekarz zarabiający 2,5 mln rocznie?
On i jego dwunastnica? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.fakt.pl/pieniadze/burza-wokol-zarobkow-w-szpitalu-lekarz-dostaje-25-mln-zl-i-przyjmuje-prywatnie/k7kwqyz
@Anomalocaracid: Jakiś dowód na to?