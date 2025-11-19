Sprawność MECHANICZNA silników spalinowych
Krótko o tym jaką sprawność mechaniczną silnik uzyskujeBeznazwyy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Krótko o tym jaką sprawność mechaniczną silnik uzyskujeBeznazwyy
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (46)
najlepsze
¯\(ツ)/¯
Dlatego jakby ktoś chciał robić paliwo z OZE, to niech pamięta, że co najmniej połowa tego paliwa (czyli zainwestowanej energii z OZE) zmarnuje się właśnie
Nie wspominając o ładowaniu trwającym godziny xd i tu zaraz wjadą jakieś oszołomy z genialnym rozwiązaniem problemu - najlepiej nie być biednym a samochód ładować sobie przez noc pod domem.
@raxon1: dlaczego nie porównywać? Nie każdy jeździ samochodem wielkości Fiata Cinquecento. Taka Tesla model 3 jest wielkości zwykłego miejskiego kompakta, a na autostradzie wbija +20kWh luzem.
Nie wiem czemu ma służyć przykład że "wózek golfowy można zasilić paluszkami AAA". No można, ale kto takim będzie realnie zabierał rodzinę na wakacje? ( ͡º ͜ʖ͡º)