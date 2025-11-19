Nikt nie odpowie za śmierć kota zamkniętego w automacie paczkowym.Sprawa umorzona
Katowicka policja zakończyła sprawę śmierci kota w automacie paczkowym na Osiedlu Ptasim w Brynowie. Umorzyli sprawę.seniorwykopek
Komentarze (52)
najlepsze
@kosma666: To za góra rok będziemy mieli kolejnego Kajetana Poznańskiego. Na razie expi na kotkach.
@sylwke3100: przecież ja nie piszę o monitoringu tylko o tym, że każda paczka jest rejestrowana w systemie i każdy nadawca/odbiorca też - więc jaki problem sprawdzić kto ostatni otwierał paczkomat i w jakim celu?
Możliwe że to był wypadek. Kurier otworzył drzwiczki, zabrał paczkę, kot wskoczył do środka, kurier drzwiczki zamknął i tyle. Przykre ale nie zawsze to musi być kwestia jakichś zwyrodnialców ot pech ¯\(ツ)/¯
Tu masz odpowiedź na swoje pytania, pozdrawiam
Jak kot z kanapką na plecach.