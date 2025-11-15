Opuszczona chatka z kalendarzem z 1981 r.
Na obrzeżach Warszawy, ukryta wśród dzikiej roślinności, stoi stara, opuszczona chatka. Choć większość jej wnętrza została rozgrzebana przez szabrowników, pozostały w niej ślady codziennego życia, umyte talerze na suszarce, rysunki, komunijne pamiątki i kalendarz z 1981 r.nightmeen
A telefon dzwonił i dzwonił zupełnie jakby chciał żeby go ktoś odebrał
Szanuję za hobby, nawet zazdroszczę. Jeżdżąc po różnych miejscach kraju łatwo spotkać stare chaty, na pierwszy rzut oka niezamieszkane już przez nikogo. Mnóstwo z nich na pewno skrywa ciekawe tajemnice, mnóstwo może być fascynujące wewnątrz, jakby opuszczone w pośpiechu wiele lat temu