Polska w obliczu kryzysu demograficznego. Alarmujący raport
Oczywiscie zaden ekspert nawet nie napomknal o prawdziwym powodzie - polscy mezczyzni zwyczajnie nie maja z kim miec tych dzieci.Pasterz30
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Oczywiscie zaden ekspert nawet nie napomknal o prawdziwym powodzie - polscy mezczyzni zwyczajnie nie maja z kim miec tych dzieci.Pasterz30
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (53)
najlepsze
Nie, nikt nie będzie robił dzieci w obecnej sytuacji rynku pracy, rynku mieszkaniowym, niepewnym perspektywom związanym z egzystencją, gdzie trzeba walczyć od podstawy jeśli nie urodziłeś się bananowym dzieciakiem, co ma iphone jak dostęp do wody pitnej.
I niech nikt nie wyskakuje mi z demografią trzeciego świata, bo nie po to się rozwinęliśmy cywilizacyjnie, by brać przykład z ludów cywilizacyjnie niższych. To tak jakby ostatnie
Przecież dopiero wtedy został u nas stworzony. Wcześniej był fikcyjny.
A konkretnie to o jakie kategorie ludzi ci chodzi?
@Lomar15: absolutny dziennikarski standard
wystarczy że pismak napisze "Eksperci stwierdzili" i to wystarczy dla 99.99% odbiorców, w tym dla wykopków
jeszcze lepiej brzmi "amerykańscy eksperci stwierdzili"
Patrzcie mirki, jestem dziennikarzem poważnego internetowego dziennika!