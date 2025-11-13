Ostatnie 20 lat to było bezstresowe wychowanie itp a teraz zdziwko że ludzie się nie chcą pchać w g---o bo rodzina i dzieci to nie bajka ale głównie stres i problemy. Do tego Polska w której dorastaliśmy już nie istnieje, lata 90 to był syf ale przynajmniej byłeś u siebie a teraz co mam sprowadzać na świat dzieciaka żeby wyrastał wśród jakichś imigrantów? Lol