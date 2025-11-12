I tak ze wszystkim od początku lat 90. Tam gdzie się dało trzeba było ładować pieniądze w wielkie przedsiębiorstwa, powoli, ale do przodu. Służbowe auta dla ludzi zatrudnionych przez państwo powinny wychodzić z polskiej fabryki. Tak samo wozy strażackie, karetki, radiowozy. Może na początku mniej wygodnie, ale w dłuższej perspektywie byśmy sporo na tym zyskali. Bez wielkiego przemysłu i jego wspierania już na zawsze zostaniemy średniakami. Nawet głupie ruskie wiedzą, że dobrze Pokaż całość