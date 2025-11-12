Dlaczego 14mld zł wydamy za granicą zamiast rozwijać polski przemysł?
Dlaczego państwowy przewoźnik PKP składa zamówienie warte 14mld zł we Francuskiej firmie zamiast w polskiej?criginold
Produkcję w Polsce ma Alstomu Stadler więc produkcja i tak byłaby w u nas.
Stadler do tego wszystkiego korzysta z wielu Polskich dostawców a Alstom raczej skupia się na Francuzach.
Dlatego szkoda, że wygrali Francuzi. To była ta gorsza opcja.
@ArtyQ Bo sobie młotki wymyśliły że torowiska które będą tam gdzie je się wybuduje przez następne 200 lat albo więcej maja być na 250 km/h bo więcej polscy producenci nie ogarniają. Jak zbuduje się tory w PL na 250 to żadna PL firma już nigdy w konkursie 250+ nie wystartuje to był by ich koniec w tym wyścigu.
@SzamanZ: Takie zapotrzebowanie kompletnie nie jest zasadne do uruchomienia współczesnej linii produkcyjnej. Z linii aut standard zjeżdża koło 500 aut dziennie. Wszystkie radiowozy w Polsce wymieniłbyś w max 3 miesiące. A co dalej? Kto kupi ten szajs?
Ile masz karetek w PL? 10 000? Razem z sanitarkami? Mercedes produkuje rocznie koło 200
https://www.intellinews.com/russia-s-car-industry-stalls-under-weight-of-chinese-dominance-and-structural-decline-397646/
„Spadająca sprzedaż, rosnąca liczba niespłaconych kredytów samochodowych, skrócenie tygodnia pracy w fabrykach, zamykanie salonów dealerskich
Pomijam, że żadna polska firma nawet nie ma w ofercie takich wagonów.