Nowy projekt do porównywania czynszów - sprawdź czy nie przepłacasz
Autor stworzył niekomercyjną aplikację, która pozwala porównywać rozliczenia czynszów z różnych adresów i sprawdzać opinie o zarządcach. Pomysł powstał po analizie kilkunastu wyciągów, które różniły się znacząco między sobą. Projekt działa pilotażowo (na razie głównie Kraków)whos_your_daddy_snakegirl
nigdzie nie wymieniaja miasta - jak chcesz dodac czynsz to od razu jest ulica
mysle sobie - nie no znow warszawka ....a tu krakow XD
chca odzyskania stolicy czy co XD
A spróbuj dodać w innym mieście
Ani nie ma podanej powierzchni terenów zielonych, rodzaju podlewania (czy teren nawadniany czy podlewany ręcznie), ilości trawy na terenie, rodzaju ogrzewania, windy, garażu, komórki lokatorskiej, pomieszczeń typu klub mieszkańca, bosmanówka, siłownia czy "atrakcji" zewnętrznych jak siłownie, boiska itd., czy plac zabaw to 1 bujak czy coś większego, czy nawierzchnia jest piaszczysta czy polimer czy wiele wiele innych czynników które wpływają na koszt utrzymania. Nie wspominając o usługach czyli
Czynsz jest pojęciem jednoznaczym i ma swoją definicę. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. od 659) czynsz jest świadczeniem, które najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu.
A kto tu to odróżnia?
xD
Ale to czynsz administracyjny a nie odstępne.