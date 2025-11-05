Dokładnie, przecież są spółdzielnie które mają baseny, siłownie garaże z windami itp. Są też spółdzielnie gdzie sąsiedzi na zmianę klatkę sprzątają. Co najśmieszniejsze aby zobaczyć czy się nie przepłaca wystarczy spojrzeć na rozliczenie. Jeżeli chce się coś zmienić trzeba pogadać ze współwłaścicielami budynku i iść na zebranie - ale to już za dużo - przecież można zrobić apke i porównywać liczby. Hurr Durr na złotej 54 czynsz 120 w koziej wólce tylko Pokaż całość