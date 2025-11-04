Przy opiece naprzemiennej ZUS przeleje po 400 zł na rodzica
Madki muszo dostawać alimenta na bombelki bo terminy u kosmetyczki są już umówione kurdaaaaa
@0rdynus: Należy to uogólnić:
- patusy prawnicze (pełnomocników zawodowych) mają silny i realny interes w katastrofalnym stanie prawa, praworządności i obyczajów społecznych, im gorzej tym dla nich lepiej. Coś tam bajdurzą o działalności pro bono, ale to ściemy bo tylko czasami podejmują działania tylko interwencyjne, jednostkowe. Za to prawie w ogóle nie angażują się w podniesienie świadomości prawnej i kultury prawnej ani uproszczenia prawa, procedur. Dla nich najlepiej
Świadczenie przysługuje obojgu rodzicom w równym stopniu
@Pan_Slon: żądać kruca!
@CzerstwyPomidor: prawo tworzy parlament (przynajmniej uchwala) - kogo wybieramy tacy tworzą prawo.
@CzerstwyPomidor: O czym ty w ogóle opowiadasz? Przecież właśnie komentujesz znalezisko które mówi o tym co w takiej sytuacji robi ZUS ZGODNIE Z PRAWEM.
I oczywiście zalew plusów, bo dla psychiatryka na głównej nie liczy się treść, tylko emocjonalność komentarza, więc że wszystkiego trzeba robić tragedię i obraz niekompetencji, choćby maksymalnie na siłę.
@Gjbgghbhhjj: @sopel87 Jeśli jedno złoży wniosek to zależy od tego czy załączy wyrok sądu o opiece naprzemiennej. Jesli nie załączy - dostanie 800 zł, jeśli załączy - dostanie 400. Jeśli nie załączy a jej/jego były małżonek załączy - będzie dostawał 400 zł a wcześniejsze