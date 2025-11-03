Polska zapłaciła w 2024 roku 102 mln zł odsetek od pożyczki udzielonej Ukrainie
W 2025 roku Polska planuje spłacić ukraińskie odsetki w łącznej kwocie ponad 110 mln zł, a w kolejnych latach 2026-2027 Polska również będzie płacić podobne kwoty roczne. Jej spłata może potrwać nawet do 2068 roku!MakeLifeGreatAgain
Komentarz usunięty przez moderatora
Ukrofil powinien trzymać kciuki za krótką i zwycięską wojnę dla Ukrainy.
Ukrofob powinien trzymać kciuki za długą i wycieńczającą wojnę dla Ukrainy. Niekoniecznie za upadek, niekoniecznie za przegraną, bo w tym scenariuszu wielu nowych uciekinierów się pojawi a wszak ukrofob ich nie chce.
Zaś realista wie, że będą koszty w każdym scenariuszu, są nie do uniknięcia i jedyne co