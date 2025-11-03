Przełomowy lek przeciwnowotworowy. Daje nadzieję na trwałą eliminację guzów
Nadchodzi długo wyczekiwany przełom? Wiedeńscy naukowcy opracowali innowacyjny lek przeciwnowotworowy, który okazał sięMirasthrope
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Nadchodzi długo wyczekiwany przełom? Wiedeńscy naukowcy opracowali innowacyjny lek przeciwnowotworowy, który okazał sięMirasthrope
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (21)
najlepsze
"zrzutka na chorego wujka cioci kolegi"
"trump powiedział"
"tusk wprowadza nowy podatek"
"ue znowu odbiera wolność"
Raczej:
Zespół naukowców (z Uniwersytetu w Padwie, Włochy, oraz współpracujących ośrodków) opracował eksperymentalny związek chemiczny LiPyDau
To "kandydat" na lek, a nie jest lekiem
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, od obecnego etapu badań do rzeczywistego leku klinicznego minie jeszcze 8–12 lat (bo musi przejść pełny cykl badań toksykologicznych i klinicznych).
Jak to mozlwie ze 3x w tygodniu jest ten przełomowy lek wynajdowany? :-/