Co się dzieje w Akademii Policji w Szczytnie. "Nie życzę najgorszemu wrogowi"
Gdy Paweł zgłosił mobbing w Akademii Policji w Szczytnie, rektor uczelni wszczęła wobec niego postępowanie dyscyplinarne , a następnie zwolniła ze służby. Mężczyzna uważa, że to odwet i przekonuje, że po zgłoszeniu nieprawidłowości powinien być chroniony przed zwolnieniem.blastocysta
Komentarze (20)
@Jossarian: Przypominam, że na przykład nowa akademia policyjna miała powstać w Lublinie. Natomiast dziwnym trafem takowej nie ma ( ͡° ͜ʖ ͡°)
w bylej firmie wyslalem anonimowego meila na mistrza na ktorego byly skargi o mobbing - oczywiscie kierownik po przeczytaniu meila zamiast wziasc na dywanik mistrza robil sledztwo KTO tego meila wyslal XD
A czlowiek byl naprawde w porzadku i dawal od siebie wiecej niz trzeba bylo zeby handlowcy mieli dobrze
Ogolnokrajowe duze korpo, tak sie traktuje ludzi w Polsce
od łamania praw na drodze w trakcie legitymowania, poprzez nieznajomość kompletnie prawa i ustaw - do mobbingu w bingu w biurach
no jaki fikołek
hehehe