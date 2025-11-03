Mobbing to jest ich najmniejszy problem. Może porozmawiajmy o zinstytucjonizowanym nepotyzmie na tej uczelni i karykaturze egzaminów wstępnych, które tam organizują od dekad? Powiadam wam prędzej POPIS zrealizuje swoje obietnice wyborcze niż do Akademii Policyjnej w Szczytnie przyjmą kandydata bez pleców w Policji.