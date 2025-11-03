Jakub Kosikowski: Będziemy patrzeć jak NFZ płonie
Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, Jakub Kosikowski, pytany o nastroje w środowisku stwierdził, że będą patrzeć jak NFZ płonie. Żaden strajk nigdy nie ruszył systemu tak jak ruszy to co oni chcą wprowadzic. Życie pacjenta przede wszystkim xDMakavlani
@Ociec2: jak rozumiem dostaje minimalna na reke, nie to co ci po politechnice, handlowkach, czy filologii, gdzie na start juz ofety 5 cyfrowe czekaja, tylko dyplom odebrac i po czerwonym dywanie wmaszerowac do firmy ¯\(ツ)/¯
Problem rozwiąże dopiero diagnostyka którą będą mogli robić technicy bez pełnego medycznego wykształcenia używający gotowych interpretacji przez AI i sprzęt diagnostyczny. Tylko że wtedy każda pomyłka w diagnozie będzie rozdmuchana, nawet jeżeli AI będzie miało lepszą skuteczność niż lekarz.
Żebym wam tak gabinety nie zapłonęły przypadkiem
Dziura zaklejana na szybko podnoszeniem podatków i inflacją jak pasożyt który pije soki z drzewa aż to drzewo całkiem uschnie. Kiedyś to ludzie taki rząd by wywiezli na taczkach. Poszli by
@James2000: A podobno PRL taki zły był. To co tam musiało się dziać? A jednak ludzie chętniej się rozmnażali...
Zupełnie nie zrozumiałeś o co chodzi w tej wypowiedzi? Można być aż takim kretynem?
No i mówią, że skoro ani MZ, ani NFZ, nie chce nawet rozmawiać o tym, no to czekają co się stanie i spodziewają się, że będzie wielki problem.
A potem będą tak leczyć.
A limit przyjęć w tym roku to ponad 10k lekarzy. Powiedzmy, że zwiększysz do 20k. Te 20k lekarzy potrzebuje 2x więcej szpitali, bo lekarzy, uwaga, szkoli się W SZPITALU. NA ODDZIAŁACH. Nie