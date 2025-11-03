Ten kraj jest skorumpowany do cna. Ludzie zahipnotyzowani telefonami jadą w metrze autobusie tramwaju. Każdy wlepiony w fejsa insta tiktoka. Wszyscy jak zombie. W tym samym czasie kraj rozkradany do cna przez partie po pis i reszte, lekarzy adwokatów i komorników.

Dziura zaklejana na szybko podnoszeniem podatków i inflacją jak pasożyt który pije soki z drzewa aż to drzewo całkiem uschnie. Kiedyś to ludzie taki rząd by wywiezli na taczkach. Poszli by Pokaż całość