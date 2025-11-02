Pociąg IC nie dał rady wjechać pod górę
Pociąg IC "Karkonosze" z Warszawy utknął 2 km od stacji końcowej w Szklarskiej Porębie. Bo tory były złe i podwozie, podwozie też było złe.adamssson
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 91
- Odpowiedz
Pociąg IC "Karkonosze" z Warszawy utknął 2 km od stacji końcowej w Szklarskiej Porębie. Bo tory były złe i podwozie, podwozie też było złe.adamssson
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (91)
najlepsze
zuki szczepione dupami
Oho, zjazd ciuchciowych nerdów. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chyba o to chodziło