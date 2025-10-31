Wjechał w tył śmieciarki i przygniótł pracownika firmy wywożącej śmieci!
Wypadek zarejestrowała kamera monitoringu jednego z mieszkańców - Pawła Olechowskiego. Poszkodowany mężczyzna z otwartym złamaniem nogi trafił do szpitala.tomek-hall
Komentarze (83)
Problem widać też w innym miejscu. Na drogach, gdzie stawia się samochód z migający mi 20-30 światłami wielkim świecącym znakiem strzałki, by pracownicy bezpiecznie mogli pracować. I tak co chwila ktoś w auto techniczne wjeżdża.
Warto też myć porządnie szybę w aucie, i nie palić papierosów w szczelności e-petów bo ich para osiada na szybach i zostawia tłusty osad który w takich sytuacjach masakrycznie obniża widoczność(robi się "mleko" na szybie).
ludzie to debile. Na drodze każdego traktuje jak debila z telefonem w ręce. Nawet na rowerze na drodze rowerowej dosłownie godzinę temu zoomer prawie we mnie wjechał, bo miał telefon w łapie xD
Szkoda, że mu nie wypadł