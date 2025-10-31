Jedną z przyczyn udarów mózgu jest wada serca, gdzie jest przetoka w takim miejscu, którego zbadanie polega na włożeniu wielkiej sondy do przełyku. Tego nie widać w standardowych badaniach USG serca i się tego nie robi bez wskazań, bo jest to mordercze badanie. Nie zrobiono tego red. Lisowi po jego 2 udarach w Polsce, dopiero w Stanach po trzecim. To samo miał Diablo Włodarczyk. Kolejna przyczyna - niezdiagnozowane migotanie przedsionków. Warto przy Pokaż całość