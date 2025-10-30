Pamiętacie jeszcze aferę z lutego? Dla chętnych - zapraszam.

Szybkie podsumowanie (luty 2025 - wrzesień 2025):

- Inwestor ma działkę rolną, która jak się okazało jest mokradłem położonym na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych i wymyślił sobie, że postawi tam 320 budynków dwulokalowych wyposażonych w szamba ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- Miasto planuje zmienić uchwałę o przystąpieniu do MPZP, aby Inwestor mógł wystąpić o WZ

- Wkraczają do gry lokalni działacze i dwoje Radnych, którzy mają co do tego pomysłu duże wątpliwości

- Na Komisji ds. planowania przestrzennego argumenty lokalnych działaczy były wyśmiewane, a ich kompetencje podważane

- Wkraczacie do akcji WY - wykop i rozpętuje się piekło. Media zaczynają interesować się sprawą, władza udaje, że wcale nie chcieli brać tego tematu na tapet na najbliższej sesji ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- zyskujemy nieco czasu, temat jest wałkowany w lokalnych mediach przez jakiś czas i przy okazji Prezydent wprowadza odbiorców w błąd, kłamiąc m.in., że woda gruntowa jest niżej niż w rzeczywistości

- powstaje na ten temat reportaż, gdzie głos zabierają obie strony. Zasugerowano, że władzy za bardzo zależy na tym, aby ten teren został zabudowany. Reportaż znika po kilkunastu godzinach od emisji, a reportażystka dostaje pozew ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- Prezydent dostaje po łapach od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stwierdza więc, że zleci niezależną ekspertyzę hydrogeologiczną



Mamy przełom września i października

Powstaje projekt planu ogólnego, nie zgadniecie? Bagno w Barcikowicach dalej planuje się jako zabudowane, mimo że RDOŚ nie wydał decyzji środowiskowej, Miasto nie wydało WZ, a MPZP nie powstał. Zadaliśmy sobie pytanie na jakiej podstawie?



Miasto odebrało i na wniosek o informację publiczną przekazało zleconą ekspertyzę. To też jest ciekawy wątek ( ͡° ͜ʖ ͡°) Miasto zleciło i zapłaciło za ekspertyzę terenu prywatnego, który miał być zabudowany przez prywatnego Inwestora. Ja musiałam sama zapłacić za badania gruntu na swojej działce. Zna ktoś nazwę na tego typu działanie? Ekspertyza kosztowała 61 tys. zł, a jej treść była miażdżąca dla inwestycji, choć starano się nie pisać tego wprost. Po kilku dniach projekt planu ogólnego uległ zmianie..

A obecnie projekt wygląda tak:

