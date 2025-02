- Mówi również, że nie ma się o co martwić, bo to dopiero przystąpienie do MPZP, zostaną wykonane analizy. Prawda jest taka, że od 29 sierpnia 2023 roku na mocy uchwały nr LXXV.1086.2023 trwa procedura sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a przyjęcie zaktualizowanego załącznika do tej uchwały spowoduje możliwość wystąpienia o Warunki Zabudowy na „uwolnionym” obszarze (ten zakreskowany na czerwono). Nie będzie w takim wypadku konsultacji społecznych, nie będzie wyłożenia projektu, nie będzie informacji w Dzienniku Urzędowym, a deweloper zdąży otrzymać zielone światło dla zabudowy przed uchwaleniem Planu Ogólnego.

W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, walorów przyrodniczych przestrzeni, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez: 1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego; 2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu; 3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów; 4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- -przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.

To co opisałam to wierzchołek góry lodowej, ale czasu jest naprawdę niewiele. Już we wtorek (25.02) Rada będzie głosować nad zmianą załącznika do uchwały z 2023 roku. Bardzo nam zależy na szumie medialnym, aby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Chcemy wywrzeć presję na Radnych, którzy będą o tym decydować, niestety argumenty merytoryczne do nich nie trafiają. Ewidentnie jest tu jakiś układ. W 2023r. przyjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania MPZP na mokradłach, więc wygląda na to, że Miasto chciało zablokować możliwość zabudowy tego terenu, po zmianie władzy następuje zwrot i nagle na bagnie będzie można się budować i nikt nie widzi problemu - nawet dyrektorka Departamentu Rozwoju Miasta. Radni próbują to tłumaczyć rozwojem, ale są odporni na argumenty finansowe, społeczne, środowiskowe. Klub Prezydenta, czyli KO będzie praktycznie w całości głosować za przyjęciem uchwały, nie wiem niestety jak inni.

Po więcej informacji zapraszam do postów:

- https://www.facebook.com/share/p/1DbVsmzSim/

- https://www.facebook.com/share/p/18e7PVmfrn/

- https://www.facebook.com/share/p/15rVVHcbFU/