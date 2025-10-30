Chiny: koniec z pseudoeksperckimi poradami influencerów
Chiny wprowadziły nowe przepisy wymagające od influencerów internetowych posiadania rzeczywistych kwalifikacji przed omawianiem wrażliwych tematów, takich jak medycyna, prawo, edukacja czy finanse.matixrr
To akurat ilu masz tych influencerow? To praca dla jednej osoby jest by monitorować cały polski internet. Wszystko i tak by sie opierało na donosach, po wprowadzeniu takiej ustawy wykop by przygotował listę influencerow na drugi dzień do egzaminu xd
@warzone-rastafuraj: Tak, oczywiście. Dziesiątki tysięcy polskich influencerów i to wszystko dla jednego urzędnika. Obudź się.
@papiez_akrobata: Najpierw czytaj, a potem komentuj: pisałem że w Chinach mogą sobie 200k ludzi zatrudnić, by monitorować tamtejszą rzeszę influencerów.
Chiński rząd:
Tzn. brak i jeszcze takie informacje jak poniżej, to jest istny ekspert na miarę
@TomMen: Reprezentuje pisuarow, przeciez oficjalnie bierze od nich pieniadze.
To powinien być cel każdego państwa... a ty używasz tego jak zarzutu? Jeżeli więcej obywateli UE ma podejście takie jak twoje to Chiny nas zaorają...