Z roku na rok debilizm rowerzystów przybiera na sile. Większość myśli że mają te same prawa co piesi. Kierowcy (w tym ja...) nie chcąc doprowadzać do kolizji ustępują w takich czy podobnych sytuacjach. Opisywałem niedawno przykład miejsca gdzie nie ma tygodnia bym nie miał niebezpiecznej sytuacji. Rowerzyści, a najczęściej rowerzystki nie wiedzą, że wyjeżdżając ze strefy ruchu nawet jadąc ścieżką nie mają pierwszeństwa i jadą na pewniaka nic nie zwalniając. Jeszcze kiedyś Pokaż całość