Piękny lot rowerzysty, niestety bez telemarka.
Rowerzysta z impetem wbił się w toyotę, w nagrodę dostał mandat.adriansi
"Przykładem może być zdarzenie drogowe, do którego doszło około godz. 9:00 w rejonie skrzyżowania ulic Krasickiego i Wilczyńskiego. 43-letni kierujący rowerem podczas przejeżdżania przez przejazd rowerowy nie ustąpił pierwszeństwa kierującej toyotą i wjechał w samochód. Mężczyzna został ukarany mandatem."
@tomasz-aleksander-barania: a jeszcze lepsi ci na hulajnogach - to dopiero patologia drogowa ¯\(ツ)/¯
- Na podstawie tego, co widzimy na nagraniu, uważam, że to zdarzenie zostało rozliczone nieprawidłowo. Mogę się domyślać, że funkcjonariusze, będący na miejscu, bazowali na tym, co powiedzieli im uczestnicy zdarzenia - mówi nam Zbigniew Korytnicki.
Jeden rabin powie tak, inny nie ¯\(ツ)/¯
Najgorsi są rowerzyści, którzy nie mają samochodu i prawa jazdy, bo gdyby je mieli to by inaczej jeździli.
tak samo źle napisany przepis jak z pieszym "wchodzącym" na przejście
nic nie ma o tym że jak kierowca jest pierwszy na przejściu dla pieszych znajdującym się obok przejazdu to art 27.1 nie obowiązuje
przejscie dla pieszch i przejazd dla rowerów