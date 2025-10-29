Umorzono śledztwo ws. zabójstwa pierwszej ofiary Stanu Wojennego w Poznaniu
Wojciech Cieślewicz (29 l.na zdj.) dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego" czekał na tramwaj. ZOMOwiec uderzył go pałką w środek głowy. Leżący dziennikarz wyszeptał jedynie: "za co? Przecież nic nie zrobiłem". Padły kolejne ciosy w głowę. Mimo ustalenia takich szczegółów nie wiadomo kto był sprawcą.Poludnik20
Oczywiście Niemcy są świętymi aniołkami które nigdy nie tworzyły obozów koncentracyjnych i nie traktowały ludzi niczym bydło rzeźne, mordując miliony, nie szczuli i nie podsycali niepokojów (wsparcie dla Lenina i bolszech.ujów, finansowanie propagandy UPA w przedwojennej Polsce). A po wojnie wszyscy zostali sprawiedliwie osądzeni i nigdy już nie mogli pracować w niemieckich urzędach,
Jeżeli za mlodu zostaniesz zainfekowany bolszewia czy nazizmem, prawie pewne ze w efekcie zostaniesz morderca
Czytając to mam wrażenie, że masz jakąś dziwna wizję wsi, prawdopodobnie spowodowana własnymi kompleksami i potrzeba dowartościowania się.
@Butthole_surfer: takie czasy ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@fittrenerka: ale wszystkich, tak bez wyjątku? Tych politycznych, co ścigali opozycję, tych co wydali rozkaz mordowania pospołu z tymi, co łapali zwykłych złodziei i pilnowali porządku na ulicach? Wszystkich do jednego wora, bo wysługiwali się komunie?
BTW, kim byli za PRLu twoi rodzice, dziadkowie?
Kto to relacjonował, aż tak dokładnie, że nawet ten szept usłyszał?
Kobiety dokładnie tak samo, wychodziła za mąż, rodziłą dzieci, zaczynała się ubierać jak mężatce przystało, 30latka
to jeszcze było wiadome zanim powstało PIS/PO/KONFA/SLD itp