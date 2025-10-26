Nowe przepisy. Zakręcisz grzejnik, a rachunki za ogrzewanie i tak wzrosną.
Od sezonu grzewczego 2025/2026 mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą musieli przygotować się na nowe zasady rozliczania kosztów ogrzewania. Przepisy mają zapobiec tzw. pasożytnictwu cieplnemu, czyli sytuacjom, w których jedni lokatorzy oszczędzają na ogrzewaniu kosztem sąsiadów.Mirek007
Komentarze (133)
najlepsze
Inna sprawa, masz mieszkanie własnościowe a do spółdzielni dalej trzeba placic jak za mały kredyt. Coraz wiecej sobie wołają a nie do końca jasne na co i ile wydają. Zdaje sie ze miała wejść ustawa umożliwiająca większa transparentność ale cos chyba nie wyszlo.
Tak to działa...mieszkamy w termosach i ten na dole grzeje, reszta ma ciepło
@lubieDuzeiGrubeKredki: Były. Jak c--j...
@lubieDuzeiGrubeKredki: i wiedzieć skąd pochodzi całe zło tego świata
@slums: Nie, bo tu chodzi o rozdział kosztów w blokach z podzielnikami. Minimum 15% z całości kosztów ogrzewania będzie musiało być proporcjonalnie rozłożone na każde mieszkanie, a reszta przez podzielniki. Więc jeśli zapłacą ci, co do tej płacili
W teorii brzmi fajnie ale to jest takie bardzo uśrednione łapanie, które jest dosyć krzywdzące dla osób będących przypadkami krańcowymi.
To, że ktoś nie zużywa gazu tyle co inni nie do końca znaczy że ujmijmy to - nie partycypuje solidarnie w ogrzewaniu budynku.
Mam swój własny przypadek - pracuję zdalnie i robię w szerokopojętym IT lokalnie, na własnym sprzęcie. Komputer to jest stacja robocza solidnego kalibru, który może pobrać od powiedzmy