Ćmianki okrągłe muszki w naszych łazienkach. Składają jaja w rurach i umywalkach
Larwy niektórych ćmiankowatych mają bardzo wysoką tolerancję na zanieczyszczenia, brak tlenu, fetor czy wysoką temperaturę. Odpowiada im to. Nic dziwnego, że świetnie dają sobie radę w ubikacjach i łazienkach, pisuarze, toalecie, zlewie, pod prysznicem. pochodzące jeszcze z epoki dinozaurów.Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen
Komentarze (56)
najlepsze
Kraj pochodzenia to pewnie Indie.
Piję zwłaszcza do wysokiej temperatury wynikającej z "darmowego" ogrzewania
Może to śmieszne, ale świetnie się adaptują i są bardzo mądre na swój sposób.
Wystarczy, że usuwamy pajęczynę z miejsc które nam nie odpowiada, a one z czasem zaczną budować ją tam gdzie jej nie widzimy i potrafią być wzorowymi współlokatorami, szczególnie jak się już zadomowią i znają układ mieszkania.
Problemy mogą być dwa:
