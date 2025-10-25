Polecam pająki - idealnie regulują ekosystem w domu. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Może to śmieszne, ale świetnie się adaptują i są bardzo mądre na swój sposób.

Wystarczy, że usuwamy pajęczynę z miejsc które nam nie odpowiada, a one z czasem zaczną budować ją tam gdzie jej nie widzimy i potrafią być wzorowymi współlokatorami, szczególnie jak się już zadomowią i znają układ mieszkania.



Problemy mogą być dwa:

- randkujące Pokaż całość