To, że PKB to pusty wyznacznik, wie prawie każdy. Wystarczy że ja zapłacę ci milion złotych za performance artystyczny a ty wykonasz dla mnie szkolenie z pewności siebie również za milion – nikt z nas nie zrobi nic pożytecznego dla społeczeństwa czy gospodarki, a PKB urośnie.
W każdym kraju liczy się tylko kilka prostych rzeczy: -siła nabywcza minimalnej -siła nabywcza średniej krajowej -ilość osób zarabiającą minimalną -ilość osób zarabiających średnią krajową i więcej
Aktualnie w Polsce siła nabywcza minimalnej jest nieznacznie większa niż w 2015r. za to zarabiało ją „tylo” 1,2mln za to w 2026 może być to już 3,5mln osób… na 17mln pracujących, czyli 25% osób pracujących w Polsce będzie zarabiać minimalną lub kilkaset złotych więcej.
Pozostawienie progów podatkowych bez zmian od lat powoduje, że w 2026 aż 2,5mln osób będzie w II progu podatkowym. Czyli nawet jak uda Ci się zarobić znacznie powyżej minimalnej, to dojadą Cię podatki – i właśnie z tych dwóch powodów, wysokiej minimalnej oraz niskiego II progu podatkowego, niezależnie od wzrostu PKB siła nabywcza przeciętnej wypłaty w Polsce maleje z każdym rokiem, a dobra pierwszej potrzeby – jedzenie, prąd, ciepło, ceny mieszkań, kredytów, paliwa, drożeją znacznie szybciej niż rosną wynagrodzenia.
Może wam przypomnę kto najbardziej wzbogacił się w sytuacji w której zwykli ludzie biednieli, która klasa się powiększyła kosztem klasy średniej i ludzi uboższych.
Tak działa liberalizm gospodarczy, tak działa oddanie władzy w ręce kapitału, tak działają ludzie którzy mają najwięcej kapitału, więc mają najwięcej władzy, więc kumulują jeszcze więcej kapitału, więcej władzy, kapitału, władzy, koło się zamyka, kończy się kolejną rewolucją, bo problem libertarianizmu
Zawsze bawi mnie to przekonanie, że rządy państw stoją w opozycji do grubasów xD
A tak naprawdę to grubasy kręcą korbą i lobbują zmiany, które pozwalają im osiągać jeszcze większe podniecenie przy obserwowaniu swoich rosnących cyferek
@Miszczu_wszystkiego: lewactwo uważasz za atrakcyjne...... ja rozumiem fetysze ale to już przesada
@masz_fajne_donice: Tłumacz impotentom ekonomicznym, którzy usłyszą o podniesieniu minimalnej i jak Psy Pawłowa szczekają o drugiej Grecji.
@tanquerays: Przecież ten wpis to jest jakiś cholerny bullshit a osoba która go napisała posiada chyba pamięć złotej rybki jeśli uważa, że za wypłatę dziś można kupić znacznie mniej jak kiedyś.
A teraz dawaj na pizzę na dowóz albo na cenę mieszkania 60+ metrów ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
możesz Kaczyńskiemu podziękować że napompował ceny
Powszechne jest domaganie się nieograniczonego wzrostu (populacji i siły nabywczej) na ograniczonej planecie, gdy wszystko również działa na zasadzie naczyń połączonych. Jak wobec tego mają się dokonywać te nieograniczone wzrosty?
To jak u rolników, którzy z roku na rok chcą coraz więcej produkować i sprzedawać, a ceny mają rosnąć nawet wtedy, gdy populacja maleje i nie ma komu tego konsumować (choć nawet otyłość rośnie). To się nie
A to są na to jakiekolwiek dowody? I minimalna wypłata to nie jest przeciętna pensja tylko najniższa legalna.
Ja wiem że jest globalna moda na płakanie jak źle ale niedługo będzie że w Polsce 20 lat temu był luksus a teraz nędza.
@TenXen47: To nie jest tak, że jest źle bo jest lepiej niż kiedyś a ten kto twierdzi inaczej to ma chyba pamięć złotej rybki albo jest głupi po