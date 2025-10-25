To, że PKB to pusty wyznacznik, wie prawie każdy. Wystarczy że ja zapłacę ci milion złotych za performance artystyczny a ty wykonasz dla mnie szkolenie z pewności siebie również za milion – nikt z nas nie zrobi nic pożytecznego dla społeczeństwa czy gospodarki, a PKB urośnie.

W każdym kraju liczy się tylko kilka prostych rzeczy: -siła nabywcza minimalnej -siła nabywcza średniej krajowej -ilość osób zarabiającą minimalną -ilość osób zarabiających średnią krajową i więcej

Aktualnie w Polsce siła nabywcza minimalnej jest nieznacznie większa niż w 2015r. za to zarabiało ją „tylo” 1,2mln za to w 2026 może być to już 3,5mln osób… na 17mln pracujących, czyli 25% osób pracujących w Polsce będzie zarabiać minimalną lub kilkaset złotych więcej.

Pozostawienie progów podatkowych bez zmian od lat powoduje, że w 2026 aż 2,5mln osób będzie w II progu podatkowym. Czyli nawet jak uda Ci się zarobić znacznie powyżej minimalnej, to dojadą Cię podatki – i właśnie z tych dwóch powodów, wysokiej minimalnej oraz niskiego II progu podatkowego, niezależnie od wzrostu PKB siła nabywcza przeciętnej wypłaty w Polsce maleje z każdym rokiem, a dobra pierwszej potrzeby – jedzenie, prąd, ciepło, ceny mieszkań, kredytów, paliwa, drożeją znacznie szybciej niż rosną wynagrodzenia.