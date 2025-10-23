Dzisiaj jeden z kolegów na wykopie - jak się domyślam psi wielbiciel dodał grafikę, która miała udowodnić, że psy nie stanowią żadnego zagrożenia. Przecież zagryzły tylko 3 osoby. No to zmieńmy trochę optykę.

(acha - powyższa grafika dotyczy oczywiście 2024 - jak szanownego kolegi psiego obrońcy)

W 2024 roku psy pogryzły w Polsce 26 588 osób, podczas gdy w wypadkach drogowych rannych zostało 24 782 osoby. To oznacza, że problem pogryzień przez psy jest statystycznie większy niż zagrożenie ze strony ruchu drogowego – o ponad 1 800 przypadków.​

Skala problemu ukryta przed opinią publiczną

Podczas gdy wypadki drogowe są przedmiotem intensywnych kampanii społecznych, analiz i działań prewencyjnych, problem ataków psów pozostaje w cieniu. Każdego dnia w Polsce dochodzi do średnio 73 pogryzień, co daje niepokojący obraz sytuacji. Co więcej, rzeczywista liczba przypadków jest prawdopodobnie znacznie wyższa, ponieważ statystyki obejmują tylko zgłoszone zdarzenia wymagające interwencji medycznej.​

Dzieci jako główne ofiary

Szczególnie niepokojący jest fakt, że najczęstszymi ofiarami ataków psów są dzieci w wieku 5-9 lat. To grupa najbardziej narażona, która często nie potrafi rozpoznać sygnałów ostrzegawczych zwierzęcia ani odpowiednio zareagować w sytuacji zagrożenia. Dla porównania, w wypadkach drogowych ofiary są bardziej równomiernie rozłożone wśród różnych grup wiekowych.​

Rosnący trend zaniedbań

Problem pogryzień wynika głównie z niewłaściwej opieki nad psami i braku odpowiedzialności właścicieli. Tylko połowa psów w Polsce jest zaszczepiona przeciwko wściekliźnie, co stanowi dodatkowe zagrożenie zdrowotne. Właściciele nie potrafią odczytywać sygnałów ostrzegawczych swoich zwierząt, takich jak oblizywanie się czy ziewanie, co prowadzi do niespodziewanych ataków.​

Dane historyczne potwierdzają problem

Statystyki z ostatnich lat pokazują, że problem utrzymuje się na alarmującym poziomie:​

2019: 33 814 ukąszeń

2022: 26 633 ukąszenia

2023: 31 120 ukąszeń

2024: 26 588 ukąszeń

Dla porównania, liczba rannych w wypadkach drogowych w 2024 roku wyniosła 24 782 osoby, co jest niższa niż w każdym z wymienionych lat statystyk dotyczących pogryzień.​

Brak systemowych rozwiązań

W przeciwieństwie do bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie funkcjonują rozbudowane systemy prewencji, kontroli i egzekwowania przepisów, w przypadku psów brakuje kompleksowych rozwiązań prawnych. Nie ma obowiązkowych szkoleń dla właścicieli, egzaminów behawioralnych dla zwierząt ani skutecznego systemu monitorowania i reagowania na agresywne zachowania psów.​

Wnioski

Dane statystyczne jednoznacznie pokazują, że psy stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, większe pod względem liczby poszkodowanych niż ruch drogowy. Problem wymaga pilnej reakcji, wprowadzenia zaostrzonych przepisów dotyczących posiadania psów, obowiązkowych szkoleń dla właścicieli oraz szerokiej kampanii edukacyjnej. Tylko systemowe podejście może zmienić alarmujące statystyki i chronić najsłabszych – zwłaszcza dzieci – przed atakami czworonogów.