Bezpłatny podpis kwalifikowany już dostępny w mObywatelu
Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej udostępnia obywatelom podpis cyfrowy w państwowej aplikacjikkecaj
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej udostępnia obywatelom podpis cyfrowy w państwowej aplikacjikkecaj
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (30)
najlepsze
@Watchdog_Polska zapytajcie ministerstwo cyfryzacji iloma mln złotych będziemy karmić prywatne firmy przez lata.
W Estonii każdy obywatel/rezydent dostaje QES - kwalifikowany podpis elektroniczny wraz z dowodem. Tam działalność takich firemek nie istnieje bo państwo jest gwarantem potwierdzającym tożsamość.
U nas się nie da, mamy w dowodach osobistych podpis osobisty, technicznie będący kwalifikowanym ale brakuje ustaw które uczyniłyby jego certyfikat
Oczywiscie powinniśmy równać do najlepszych.
Z drugiej strony, gdyby to u nas wprowadzili, już widzę to zesrańsko wykopków i innych szurów, że chco nas inwigilizować i za chwilę to w ogóle zabioro nam możliwość podpisywania sie ręcznie ;)
Limity sa tylko w fazie testów. Za rok nie będzie limitów (tak w radio mówili)
gra jakaś?
A tymczasem:
Wiesz, że państwo nie musi rozwiązywać tylko jednej sprawy jednocześnie?
@Altar: i co - masz oba ? Czy też jak na razie państwo doskonali wszelkie sposoby scyferkowania wszystkiego co jest prywatne - a tym czasem opieka zdrowotna ( i wszystko inne co jest istotne ) leży i kwiczy ?
Jak na razie nie radzi sobie z niczym istotnym dla obywateli.