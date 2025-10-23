Najgorsze jest to ze roczniki wchodzące na rynek pracy są coraz mniejsze, a bezrobocie stałe rośnie.



20% bezrobocie w Polsce w latach 2000 wynikało głównie z tego ze na rynek pracy wchodziły roczniki wyżu lat 70-80, my teraz dzieci juz nie mamy a problem z gospodarką znowu powraca ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )