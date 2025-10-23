Stopa bezrobocia w Polsce najwyższa od 2,5 roku
Stopa bezrobocia wyniosła w Polsce we wrześniu 5,6%, wynika z najnowszych danych GUS. Jest to najwyższa wartość od lutego 2023 roku.przemyslaw-tabor
Rząd wymyśla kolejne kontrowersyjne pomysły, nie zajmując się gospodarką w żadnym stopniu.
Mamy rozdawnictwo, przerost wydatków budżetowych, gigantyczny deficyt i rozliczenia zamiast realnej pracy nad budżetem państwa i wzrostem gospodarczym.
20% bezrobocie w Polsce w latach 2000 wynikało głównie z tego ze na rynek pracy wchodziły roczniki wyżu lat 70-80, my teraz dzieci juz nie mamy a problem z gospodarką znowu powraca ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@Unifokalizacja: Jak nie wezmą to wtedy amerykańskie ubery i tym podobne będą musieli się zwinąć (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@weeego: ten tekst to słyszę mniej więcej od 15 lat. W tym czasie opłata za strzyżenie wzrosła z 10 do 60zł i fryzjerów wcale nie ubywa. Co w takim razie klienci mają powiedzieć?