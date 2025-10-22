Przeglądarka od OpenAI, która ma wyprzeć Google Chrome
OpenAI nie zwalnia tempa. Po sukcesie ChatGPT firma stawia sobie nowe cele i prezentuje własną przeglądarkę internetową - Atlas. Ma być szybsza, bardziej intuicyjna i przede wszystkim zasilana sztuczną inteligencją. Eksperci już mówią o rewolucji, a Google musi czuć mocny oddech na plecach.CKM_POLSKA
>Nowa przeglądarka mająca wyprzeć Chrome
>Look inside
>chromium
@Gr4bek: Może niezależność od Google? Choćby ostatnia zmiana manifestu pokazała groźną tendencję.
Doskonale wiemy czym takie "przetwarzanie" informacji śmierdzi na dłuższą Metę... Mete hehe kumacie
To nie jest taka prosta sprawa zebrać legalnie zgodę na przetwarzanie historii stron które przeglądasz. A żadna większa firma tego nielegalnie robić nie będzie.
BigTechy mają swoje za uszami ale historii przeglądania nie przetwarzają. Wprost w przegladarce tego nie robią ofc. Bo na śledzenie mają swoje inne sposoby, różne ciaqsteczka AdSensy ale to jest bardziej upośledzone.
Co do tego zbierania danych. Spoczko, ale nie oszukujemy się to że wypłyną jakieś g---o funkcje pisane przez stażystów do milionowego CRUDa to jeszcze nie koniec świata.
no chyba że poszli w AI ale to byłby niespodziewany ruch
Przeglądarka oparta na OpenAI, tak jak Perplexity Comet, może być łatwym celem złośliwych stron ze względu na specyfikę jej działania i integrację AI w przeglądaniu. Badania bezpieczeństwa wskazują, że przeglądarki AI mają podatność na tzw. ataki "prompt injection", gdzie ukryte, złośliwe instrukcje osadzone na stronach internetowych mogą zmusić AI do wykonywania niepożądanych działań, takich jak wykradanie danych osobowych, e-maili, haseł czy innych informacji z sesji użytkownika.
Konkretne problemy
mam poważne obawy związane z delikatnymi danymi jakie przekazujemy do modelu LLM w ten sposób
kierunek może i dobry ale wykonanie 3/10