Były policjant z Zielonej Góry bezkarny. Psy atakowały wielokrotnie wcześniej...
Nowości w sprawie byłego policjant z Zielonej Góry.Właściciel agresywnych psów, których ofiarą padł 46-latek, unikał odpowiedzialności już wcześniej.Mimo, że w `22r psy pogryzły kobietę z dzieckiem, a w `24r odgryzły uszy mężczyźnie, właściciel, z pomocą policjantów, wymusił na schronisku ich zwrotessentdw
Wiec albo tak się słuchały że ktoś ze strzelnicy do nich już strzelił, względnie tak były zabezpieczone że wydostały się w pobliże tarcz i ktoś je przypadkiem postrzelił
Generalnie też ciekawe jakie kroki podjął weterynarz który stwierdził u psa rany postrzałowe...
W przypadku pogryzienia przez psa, pies powinien być natychmiast usypiany, jeśli pogryzienie nastąpiło poza terenem posesji lub poza mieszkaniem.
W przypadku zgłoszeń agresywnych zachowań psa na osiedlu, powinien być odbierany właścicielowi i poddany obserwacji. Wykazuje zachowania agresywne - uśpienie.
Pies zagryza człowieka na śmierć - właścicielowi grozi do 5 lat.
Wjezdzajac do garazu podziemnego w moim bloku zauwazylem wolno biegajacego anstaffa czy tam pitbula. Zatrzymalem sie i przez otwarta szybe poprosilem wlasicciela aby tzrymal psa na smyczy tym bardziej ze wiele osob wychodzac z windy czy z auta ma dzieci przy sobie etc.
Wlasciciel psa po poczatkowo
Ciekawe czy jego koledzy to też prawicowi fanatycy (polecam profil FB sprawcy).
Wszelkie chore układy trzeba zwalczać bez względu czy prawica, czy lewica.